أكثر من 95 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية المبكرة

أعلن مشروع الانتخابات الأمريكية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 95 مليون ناخب أمريكي، أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقًا لبيانات النظام الانتخابي الأمريكي، فقد تم حتى صباح اليوم، الإثنين، استلام 95,027,832 بطاقة اقتراع، من بينهم 34,576,166 شخصًا أدلوا بأصواتهم، وأكثر من 60 مليونًا آخرين صوتوا عبر البريد.

وقال مراقبون إن عدد المشاركة في الانتخابات المقررة غدًا سيصبح قياسيًا، حيث تجاوز عدد الناخبين بشكل ملحوظ في التصويت المبكر عدد الانتخابات الأمريكية السابقة عام 2016.

لم يعد أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، سوى فرصة أخيرة، اليوم الاثنين، لتكثيف نشاطهما الانتخابي وعرض أفكارهما أمام الناخبين في الولايات الحاسمة، وذلك قبل الموعد الرسمي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، يعد اليوم الاثنين، هو اليوم الفاصل الأخير في حملات المرشحين بالانتخابات الأمريكية لعرض رؤيتهما المختلفة بشكل كبير بشأن المشاكل الملحة في البلاد، إذ يسعى ترامب وبايدن لقيادة أمة على مفترق طرق، تسيطر عليها جائحة كورونا التاريخية التي انتشرت في كل ركن من أركان البلاد تقريبًا.