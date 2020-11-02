خطوات طلب إعفاء قرض الراجحي للسعوديين والمقيمين بالسعودية

يقدم بنك الراجحي خدمة جديدة لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهى طرح خدمة الاعفاء من قرض بنك الراجحي، بحيث أن بنك الراجحي يعد من اكبر الإسلامية من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج، ويسعى دائما لتيسير وتسهيل الخدمات لكل من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومساعدة الأسر أصحاب الدخل المنخفض بتقديم خدمات تمويلية سهلة وميسرة، كما أن أتاح بنك الراجحي لعملاءه قدرة فتح حساب عن طريق الأنترنت وإدخال بيانات العميل عبر موقع المصرف الإلكتروني، ويتميز بنك الراجحي بأنه يتفق مع الشريعة الإسلامية في معاملاته البنكية،يقدم العديد من القروض المتنوعة التي تتناسب جميع المستويات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالمملكة .

ماهو أعفاء بنك الراجحي

يطرح بنك الراجحي مجموعة من الخدمات المتطورة وتتسم بالأهمية التي يحتاجاها ويبحث عنها كل من المواطن السعودي والمقيم، ولذلك يعد بنك الراجحي من أهم وأقوي البنوك في المملكة السعودية ، ويهتم مصرف الراجحي بتقديم خدمات لا غني عنها لكثير من المواطنين الراغبين في بناء المشاريع، أو الاستثمار، وفى الأوقات الأخيرة أعلن بنك الراجحي بالمملكة عن أعفاء جميع عملاء بنك الراجحي من دفع رسوم بطاقات الصرافة، وذلك في جميع فروعه فى المملكة العربية السعودية،ويحتوي هذا الاعفاء إصدار والتجديد وبدل فاقد وأيضاً بدل تالف.

كيفية تقديم طلب الاعفاء لبنك الراجحي

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتقدم بطلب أعفاء من قرض بنك الراجحي، ويتوجب القيام بها بشكل دقيق لضمان قبول الطلب، وتتم كالاتي:

يجب على متقدم طلب الاعفاء الدخول الى الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

يلزم على المواطن السعودي الجنسية المتقدم للحصول على إغفاء من قرض بنك الراجحي تقديم صورة من الهوية الوطنية .

أن يقدم المقيم في المملكة صورة من الإقامة الخاصة به في حال رغبته للحصول علي إعفاء بنك الراجحي .

أن تقوم بتقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بك للحصول علي الاعفاء، تشمل المسمى الوظيفي لك والراتب الشهري.

كيفية تقديم طلب الاعفاء لبنك الراجحي

للحصول علي القرض من بنك الراجحي يجب علي المتقدم اتباع الخطوات الأتية :

علي المتقدم للقرض الدخول إلي موقع بنك الراجحي . يقوم المتقدم بكتابة البيانات في المكان المخصص لتمويل الشخصي . قم بإدخال بيانات الشخصية كرقم الجوال والبريد الإلكتروني . بعد القيام بمراجعة ما تم أدخاله قم بإرسال الطلب وانتظر الرد .

وفى نهاية مقالنا نكون قد اوضحنا كيفية تقديم طلب الاعفاء لبنك الراجحي، حيث تعد من أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملاءه والمقيمين داخل المملكة .