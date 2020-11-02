تطبيق توكلنا من خلاله إثبات الحالة الصحية شرط دخول الجهات الحكومية لسكان المدينة

شهدت إمارة المدينة المنورة خلال الفترة السابقة العديد من القرارات التي تصب في صالح المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت من خلال موقع التواصل الاجتماعي أنه لن يسمح بدخول المؤسسات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا، وقد أشارت الإمارة في بيان لها أنه اعتباراً من الغد فإن تحميل تطبيق توكلنا وأبرز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إثبات الحالة الصحية في تطبيق توكلنا:

ومن الجدير بالذكر أن الحالة الصحية للشخص المقيم والمواطن السعودي يتم إثباتها من خلال تطبيق توكلنا عبر الدخول على خدمة بطاقة الوضع الصحي، ومن خلالها تمكن ولي الأمر من طباعة كود الحالة الصحية للأشخاص التابعين ومشاركتها مع مستخدم آخر عند الذهاب إلى أماكن بها التجمعات أو غيرها.

إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا شرط دخول الجهات الحكومية

الربط الحكومي اكتمل :

تشهد المملكة العربية السعودية مؤخراً تحديث في عدداً من التطبيقات التي يلجأ المواطنين والمقيمين إلى استخدامها لتسهيل وتيسير الأمور والإجراءات، حيث أطلق تطبيق توكلنا تحديث جديد يضم الخدمات الرقمية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما أنها تضمنت استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات وعرض المخالفات العامة إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها، وكان التطبيق قد أكمل عملية الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة ( الداخلية – الصحة – العدل – التعليم – الشؤون البلدية والقروية – الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – والحج والعمرة)،بالإضافة إلى أنها أثبتت فاعليتها و موثوقيته كنوع من أنواع الحلول التقنية بشكل آمن بهدف تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة، وتمكن خدمة استعراض المواعيد العدلية المستخدم من الإطلاع على مواعيده المرتبطة بهويته الوطنية أو رقم الإقامة مع امكانية استعراض تفاصيل الموعد، فيما تأتي خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية وخدمة عرض مواعيد الجوازات تتيح للمستخدم الإطلاع على مواعيده المحجوزة واستعراض تفاصيلها.