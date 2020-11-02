ترامب يعلن تمديد العقوبات ضد السودان

ترامب يعلن تمديد العقوبات ضد السودانوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يمدد رسمياً حالة الطوارئ تجاه السودان ويحتفظ بالعقوبات ضده المفروضة بسبب الأزمة في دارفور عاماً واحداً.

وقال ترامب، في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد".

وأضاف ترامب: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لهذا السبب قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إجراءه يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر في 3 نوفمبر 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 أبريل 2006 الذي قال إن "النزاع في إقليم دارفور السوداني يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.

الجدير ذكره أن اتفاقية التطبيع الأخيرة التي وُقعت بين السودان والكيان الصهيوني لم تشفع له، فها هو ترامب يجدد العقوبات عليه دون مراعاة لأي اعتبار.

(سبأ)

