فيديو.. دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أميركا على طريقتهما

توقع دب يدعى "بويان"، وهو ذكر بني اللون موجود في حديقة حيوانات في سيبيريا، فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جوزيف بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب.

وتفحص الدب بويان بعناية بطيختين رسم على كل واحدة منهما وجه المرشحين للرئاسة الأميركية، وذلك في حديقة حيوان روييف روشى في مدينة كراسنويارسك السيبيرية، وفق ما ذكرت رويترز.

وبعد لحظات من التردد، اختار الدب بايدن، وغرز أسنانه بشغف في البطيخة التي تحمل صورته، وبدأ يلتهم اللب الأحمر الذي في دالخها وهو ينظر إلى من حوله بالحديقة.

في المقابل، اختار النمر بارتيك، المرشح الجمهوري ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية. واستغرق النمر البنغالي الأبيض اللون بعض الوقت تلاعب خلاله بصورة بايدن قبل أن يختار البطيخة التي تحمل صورة ترامب في نهاية المطاف.

قال أندريه جوربان، مدير حديقة الحيوانات في روييف روشى، إن مواقف ترامب كانت أكثر ثقة في أعين "سكان الحديقة"، في إشارة إلى الحيوانات، التي تنبأت في 2016 فوز ترامب بالرئاسة.

وقال: "خلال السباق الانتخابي السابق لترامب، كل حيواناتنا توقعت الأمر بشكل صحيح"، مشيرا إلى أن ترامب "لم يعلق ولم يقل شكرًا، ومع ذلك لم نكن غاضبين".

وفي عام 2016 بويان فوز ترامب على منافسته في الانتخابات الرئاسية آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويدلي الأميركيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدا الثلاثاء، من أجل اختيار رئيس للبلاد، في انتخابات تحتدم فيها المنافسة بين بايدن وترامب.