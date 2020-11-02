إثيوبيا : متمردون ينفذون عمليات قتل جماعية بين المدنيين

ووفقًا للبيان الذى نشرته السلطات الإثيوبية، وقع الهجوم الإرهابى الوحشى فى حى جوليسو غربى ووليجا بمنطقة أوروميا، مساء أمس الأحد، حيث قام مسلحون بجمع المدنيين وإعدامهم.

وأوضحت بيانات مكتب الاتصال التابع للحكومة الإقليمية وحزب الازدهار فى إقليم أمهرة، أن معظم الضحايا من عرقية الأمهرة، موضحًا أن "نساء وأطفالاً وكبار سن وشبابًا تعرضوا للقتل والاختطاف والإصابات".

وأشارت السلطات المحلية إلى الاشتباه فى أن الجماعة المتمردة المسلحة والحركة العرقية القومية "جيش تحرير أورومو" هم من يقف وراء المذبحة، لكن لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذى لم تضح حتى الآن عدد القتلى فيه، وسط تقارير عن العثور على عشرات الجثث.

ومن جانبه، ندد رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الإثنين، بالهجوم، قائلاً إنه نشر قوات أمنية فى المنطقة. وأضاف فى بيان: "أعداء إثيوبيا يتوعدون إما بحكم البلاد أو تدميرها، وهم يبذلون كل ما فى وسعهم لتحقيق ذلك. ومن تكتيكاتهم تسليح المدنيين وتنفيذ هجمات بربرية على أساس الهوية".

وتعيش إثيوبيا صراعات طائفية ممتدة بين عرقياتها، إذ أن عرقية الأمهرة هى ثانى أكبر طائفة بعد أورومو هناك، ويمتد الصراع بين الطائفتين بسبب التهميش السياسى والاجتماعى.