النمسا : نتوقع زيادة كبيرة فى إصابات كورونا الأيام المقبلة

وقال انشوبير، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إنه فى غضون أسبوع - منذ يوم الإثنين الماضى - كانت هناك زيادة بنسبة 62% فى مرضى كورونا فى المستشفيات، كما أن الوضع فى وحدات العناية المركزة أسوأ حيث كانت الزيادة 78% فى أسبوع.

وأضاف أنه إذا استمر هذا التطور السيىء فقد يصبح الوضع حرجًا فى قطاع العناية المركزة خلال أيام قليلة، مرجحا أن تزيد الأرقام "فيما يتعلق بالإصابات الجديدة" زيادة كبيرة هذا الأسبوع.