أمريكا : أكثر من 95 مليونا شاركوا فى التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة

أعلنت السلطات الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 95 مليونا شاركوا فى التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





ومن المقرر إجراء الاقتراع الرسمى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، غدًا الثلاثاء، وسط احتدام المنافسة بين الرئيس الحالى دونالد ترامب المنتمى للحزب الجمهورى، ونظيره الديمقراطى جو بايدن.

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