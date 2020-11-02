عاجل.. رئيس وزراء جورجيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "نوفوستى" الروسية، كان جاخاريا، قال فى بيان أمس: "للأسف، لا بد لى من العمل فى نظام مختلف، يوم أمس أكد الموظف الذى كنت على اتصال لفترة طويلة الأمد معه، أن اختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لذلك دخلت فى العزلة الذاتية وسأستمر فى العمل بهذا الوضع".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ 40727 إصابة مؤكدة فى جورجيا حتى الآن.