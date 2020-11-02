الانتخابات الأمريكية .. ترامب يهاجم ليدى جاجا بعد دعم بايدن فى بنسلفانيا

وكتبت ليدى جاجا على حسابها فى تويتر: "أنا متحمسة جدًا للعودة إلى بنسلفانيا، بيتسبرغ، حيث كنت أسافر لزيارة جدتى.. نراكم غدا فى تجمع جو (بايدن) نحن بحاجة إلى كل صوت فى بنسلفانيا.. هذه الانتخابات تعتمد عليك".

وفى تغريدة ثانية نشرت المغنية الأمريكية الشهيرة صورة لها مع جو بايدن، وعلقت عليها قائلة: "هذه صورة لى فى ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش فى لانكستر.. أنا أحب هذه الولاية.. أنا هنا الآن".

وأضافت: "هذا المكان مليء بالناس الطيبين، ذوى القلوب الطيبة مثل جو بايدن.. إنه صديق جيد.. إنه الرئيس الذى تحتاجه هذه البلاد ليجمعنا معا مجددا.. صوتوا لجو بايدن".



وبحسب "سكاى نيوز"، رد الرئيس ترامب، على كلام ليدى جاجا عبر حسابه فى تويتر قائلا: "علمت للتو أن النعسان جو بايدن يقوم بحملة فى ولاية بنسلفانيا مع ليدى جاجا".

وأضاف أن المغنية الأمريكية "تفخر بأنها عضو فى منظمة (فنانون ضد الحفر)، وهذا دليل دامغ على أنه (بايدن) سيحظر الحفر ويزيد أسعار الطاقة"، فى إشارة إلى التنقيب التقليدى عن مصادر الطاقة.

كما أصدرت حملة ترامب بيانا قالت فيه: "لا شيء يفضح ازدراء بايدن للعمال المنسيين من رجال ونساء فى بنسلفانيا مثل الحملات مع الناشطة المناهضة للحفر، ليدى جاجا".

وأضاف بيان حملة ترامب: "هذا الجهد اليائس لإثارة الحماس هو فى الواقع كم يضع العصا فى عين 600 ألف شخص فى بنسلفانيا يعملون فى الحفر والتكسير الهيدروليكى" للبحث عن الطاقة.

ولم تفوت ليدى جاجا فرصة الرد على بيان حملة ترامب، إذ قالت فى تغريدة مرفقة بها فى بيان الحملة: "أنا سعيدة جدا لأنى أسكن فى رأسك من دون إيجار".