اليونان : حريق فى مخيم اللاجئين بجزيرة ساموس جنوب بحر إيجه

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، لم تعرف بعد أسباب الحريق الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، فى جزيرة ساموس التى ضربها زلزال قبل يومين فى الجمعة الماضية، مضيفة أن 20 من عناصر الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق خلال ساعات قليلة.
وقالت السلطات اليونانية، إنه لم يتم تسجيل أى إصابات فى المخيم الذى يؤوى نحو 4200 شخص من اللاجئين. وكانت الجزيرة الواقعة جنوب بحر إيجه فى شرق المتوسط تعرضت لحريقين متعمدين فى أحد مخيمات اللاجئين فى سبتمبر الماضى.
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