إثيوبيا: هجوم مروع يقتل مدنيين في أوروميا

قالت الحكومة الإثيوبية إن جماعة مسلحة في منطقة أوروميا المضطربة شنت هجوما "مروعا" على المدنيين، وقال أحد الناجين إن العشرات لقوا حتفهم.

ومن المرجح أن يؤدي الحادث إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، لتحسين الأمن في بلد يعاني من عنف عرقي مروّع.

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ونفذ مسلحون من جيش تحرير أورومو الهجوم يوم الأحد في منطقة بغرب إثيوبيا تُعرف باسم ووليجا، وفقًا لبيان صادر عن حكومة إقليم أوروميا.

وقال البيان "قتل مدنيون سلميون ... بطريقة مروعة" دون أن يذكر عدد القتلى.

وقال أحد الناجين الذي تحدث عبر الهاتف إلى وكالة فرانس برس إن العنف اندلع بعد أن غادر الجنود المتمركزون في المنطقة بشكل مفاجئ وغير مفهوم ، ما سمح لمقاتلي جيش تحرير السودان بجمع المدنيين.

وأضاف الناجي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة: "بعد جمعنا ، فتحوا النار علينا ، ثم نهبوا الماشية وأحرقوا المنازل".

وتابع: "لقد أحصيت أكثر من 50 جثة ، وأعلم أن هناك آخرين أصيبوا بالرصاص".

وانفصل جيش تحرير أورومو، الذي يُعتقد أن عدده بآلاف قليلة، عن جبهة تحرير أورومو (OLF)، وهو حزب معارض قضى سنوات في المنفى ولكن سُمح له بالعودة إلى إثيوبيا بعد أن تولى أبي منصبه في 2018.