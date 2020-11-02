حملة اعتقالات موسعة .. القبض على المرشح الرئاسي المهزوم في تنزانيا

أعلنت الشرطة في تنزانيا اليوم الإثنين، اعتقال مرشح الرئاسة المعارض المهزوم، توندو ليسو بسبب دعوته الجماهير للاحتجاج بسبب مزاعمه بتزوير الانتخابات، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

واعتقلت الشرطة في دار السلام التنزانية شخصيات معارضة رئيسية قبل الاحتجاجات المزمعة ضد نتائج الانتخابات العامة المتنازع عليها، حسبما أفادت صحيفة سيتيزن الإخبارية يوم الاثنين.

واعتًقل قادة وأعضاء من تشاديما و ACT-Wazalendo للتحريض على الاضطرابات بعد أن تعهدوا بالدعوة للاحتجاجات ضد الانتخابات العامة في 28 أكتوبر والمطالبة بإعادة الاقتراع.

وذكرت الصحيفة أن رئيس تشاديما فريمان مبوي والعمدة السابق لدار السلام بونيفاس جاكوب كانا من بين المعتقلين البارزين.

وشهدت انتخابات الأربعاء فوز الرئيس الحالي جون ماجوفولي بنسبة 84.4 في المائة من الأصوات وفاز مرشحو الحزب الحاكم بمقاعد في معظم مناطق البلاد.

بينما أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء التقارير التي تتحدث عن التدخل في الانتخابات و "ضبط الأمن في الانتخابات". وفي غضون ذلك ، أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف ضد المرشحين في الفترة التي سبقت الانتخابات.