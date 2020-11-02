رئيس وزراء جورجيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء جورجيا "جيورجي جاخاريا"، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كان ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان دخوله إلى العزل الذاتى بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بالوباء.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء"، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، إن فحوصات واختبارات كورونا لـ جاخاريا أثبتت إصابته بالوباء.
وكان جاخاريا، قرر الدخول في عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بفيروس كورونا.
وقال جاخاريا، في بيان، "للأسف، لا بد لي من العمل في نظام مختلف، يوم أمس أكد الموظف الذي كنت على اتصال لفترة طويلة الأمد معه، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، لذلك دخلت في العزلة الذاتية وسأستمر في العمل بهذا الوضع".
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