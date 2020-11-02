احذروا فهذه فترة حرجة.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بسبب تفشي كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من خطورة تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في حديث للصحفيين عن بُعد، إن العالم يشهد "فترة حرجة" بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد.. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".

وجاءت تصريحات تيدروس خلال حديثه مع الصحفيين وهو معزول ذاتيا بعد أن كان أعلن في وقت سابق أنه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وكانت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة الطوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.