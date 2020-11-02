صراع الساعات الأخيرة يشتعل .. ترامب ينظم 5 فعاليات جماهيرية ومنافسه بايدن ينطلق من نيوكاسل | صور

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الفعاليات الأخيرة في حملتهما من أجل حث مؤيديهم الناخبين على التصويت، اليوم الاثنين، مع تقدم المرشح الديمقراطي في استطلاعات الرأي، إلا أن الجمهوريين يعتقدون أن بإمكانهم تكرار فوزهم المفاجئ الذي جرى عام 2016.
واستقل بايدن طائرته في مطار نيو كاسل في ديلاوير قائلًا "يومًا آخر" أثناء توجهه إلى كليفلاند، أوهيوم، ثم بنسلفانيا، بينما في فلوريدا، بينما استقل ترامب طائرة الرئاسة للذهاب إلى مسيرة في فايتفيل بولاية نورث كارولينا.
وينظم ترامب ما مجموعة خمس مسيرات، وتنتهي كما فعل عام 2016 في جراند رابيدز بولاية ميشيجان، قبل أن يعود إلى البيت الأبيض.
ويعتقد الجمهوريون أن الرحلة السريعة التي تشهد توقفًا في أفوكا، في بنسلفانيا، وترافيرس سيتي، وميشيجان، وكينوشا بولاية ويسكونسن، قبل الحدث الأخير يمكن أن تساعد ترامب في الحصول على فترة ولاية ثانية.
وكان الرئيس قد غادر فلوريدا بعد أن حلّق في وقت متأخر من ليلة الأحد لخامس مسيرات في ذلك اليوم.
ويُظهر جدول ترامب كيف تركز استراتيجيته على تكرار انتصاره الذي حدث في 2016 بالضبط - لكن استطلاعات الرأي في اللحظة الأخيرة جعلته في ترتيب متأخر كثيرًا في ولايات بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن الغربية الوسطى التي ركز عليها طاقته.
بينما كان بايدن يقضي يومه في ولاية بنسلفانيا، يفكر كيف يخترق الطريق إلى البيت الأبيض الآن، وخلال رحلته توقف في بيتسبرج حيث واجه تجمع حاشد هناك.
وبدأ ترامب يومه الاثنين بملاقاة الجماهير في تجمع حاشد في ميشيجان، حيث كان الجو باردًا ويتساقط ثلوجًا.
وانتقل إلى ولاية أيوا حيث كان الجو باردًا وعاصفًا، وكان أقصر تجمع له في نورث كارولينا يتمتع بطقس أفضل.
وفي ميامي ، كان أجش صوته وتحدث بصوت أقل من المعتاد ، لكنه وعد بأنه سيواصل الأمور، وقال للجمهور بعد منتصف الليل: "هذا هو آخر ساعات في اليوم ، لذا يمكننا البقاء طوال الليل".
في حين أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن ترامب مقيد أو متأخر في الولايات المتأرجحة الرئيسية، قال الرئيس إنه لا يحتاج حقًا إلى التوقف في محطتيه الأخيرتين في الليل - في جورجيا ثم في فلوريدا.
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