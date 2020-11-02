رسميا.. أمريكا تقرر تمديد العقوبات الاقتصادية على السودان لمدة عام

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات الأمريكية على السودان، بسبب الأزمة في دارفور، لمدة عام واحد.

ووقع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يجدد رسميا حالة الطوارئ تجاه السودان ويمدد العقوبات المفروضة عليه بسبب الأزمة في دارفور، لمدة عام واحد.

وتأتي الخطوة استمرارًا للإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997، والذي سمح بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بسبب النزاع في دارفور، فيما وعد ترامب الشهر الماضي إنه سيلغي العقوبات.

وقال ترامب، في بيان اليوم الاثنين: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997 لم يتم حلها بعد".

وأضاف: "هذه التصرفات تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستسعى لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على السودان بسبب الصراع في دارفور، وذلك بعد اتفاق السلام بين الخرطوم وتل أبيب.

وسبق أن أعلن ترامب أنه قرر شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد أن دفع تعويضات بمبلغ 335 مليون دولار لذوي القتلى والمصابين بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.