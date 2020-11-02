بعد رفع اسم الخرطوم من لائحة الإرهاب.. انطلاق أول محادثات تجارية بين أمريكا والسودان

استؤنفت المحادثات التجارية بين السودان والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بعد توقفها لسنوات طويلة، بسبب إدراج اسم السودان على القائمة الإرهاب الأمريكية.
والتقى مسئولون أمريكيون وسودانيون في الخرطوم اليوم، معلنين بدء التنسيق بهدف إقامة منتدى لرجال الأعمال في البلدين.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة السودانية، في بيان، أن محمد على عبد الله وكيل وزارة التجارة التقى روبرت نيوسوم، المستشار الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في السودان، ومايكل بانل الملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة "في أول اجتماعات رسمية بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأمريكي المتوقفة لعشرات السنوات".
وأضاف البيان أنه "يجري العمل الآن للتنسيق بإقامة منتدى سوداني - أمريكي لرجال الأعمال في البلدين في شهر يناير 2021 عبر الفيديو كونفرانس".
وتابع أيضا أن "وكيل وزارة التجارة السوداني ومسؤولين تجاريين من السفارة الأمريكية بالخرطوم يناقشون كيفية العمل بين البلدين لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية"، كما بحث اللقاء "تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان".
وأوضحت وزارة التجارة في بيانها، أن واشنطن وعدت بمساعدة الخرطوم في تنفيذ قرار رفع الحظر الاقتصادي عنها.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات الأمريكية على السودان، بسبب الأزمة في دارفور، لمدة عام واحد.
ووقع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يجدد رسميا حالة الطوارئ تجاه السودان ويمدد العقوبات المفروضة عليه بسبب الأزمة في دارفور، لمدة عام واحد.
وتأتي الخطوة استمرارًا للإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997، والذي سمح بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بسبب النزاع في دارفور، فيما وعد ترامب الشهر الماضي إنه سيلغي العقوبات.
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