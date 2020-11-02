كورونا يستفحل في تركيا.. 2302 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 2302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 76 وفاة.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في تركيا إلى 379.775 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 10.402حالة.
وأكدت وزارة الصحة أن 1521مريضا تعافى من كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس327.007 حالة.
يأتي ذلك الارتفاع في الوقت الذي تشهد تركيا، ضربة في اقتصادها، فسجلت الليرة اليوم الاثنين انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".
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