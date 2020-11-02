كنز لتطويل وتكثيف الرموش بجنون في ليلة واحدة

تطويل وتكثيف الرموش تعطي الرموش الطويلة والكثيفة جمال طبيعي، فلذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في اكتساب رموش طويلة وكثيفة، يتم استخدام الكثير من منتجات التجميل التي تعطي نتائج سريعة، ولكن تحتوي على المواد الكيماوية الضارة فالوصفات الطبيعية نتائجها تأخذ وقت كبير حتي تظهر نتائجها في تطويل وتكثيف الرموش، ولكن تبقي دائما وتمنحك جمال لا تكون مؤقتة مثل تركيب الرموش.تطويل وتكثيف الرموش بسرعة:
هناك الكثير من المواد الطبيعية الفعالة التي تساعد في تطويل الرموش وتكثيفه بشكل سريع ودون حدوث أي أضرار من استخدامها فاليكم مجموعة مميزة من الوصفات.
تطويل وتكثيف الرموش بزيت الزيتون:
المكونات:
- كمية مناسبة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار زيت الزيتون الدافئ ووضعة في زجاجة مسكارا فارغة للاستخدام.
- و قومي باستخدام قطنة وغمسها في زيت الزيتون ووضعها على الرموش.
- اتركي زيت الزيتون على رموشك طول الليل ثم قومي بغسله بالماء صباحاً.
- قومي بتكرار هذه الوصفة بشكل يومي لبضعة أشهر وستجدي نتيجة رائعة.
تطويل وتكثيف الرموش بالفازلين:
المكونات:
- كمية مناسبة من الفازلين.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار كمية مناسبة من الفازلين للاستخدامها.
- قومي بوضع طبقة من الفازلين على رموشك واتركيها طول الليل.
- عليك تكرار هذه الوصفة كل ليلة حتي تشعري بنتيجة فعالة.
زيت جوز الهند:
- قومي بغمس الفرشاة في زيت جوز الهند.
- قومي بوضع زيت جوز الهند على الرموش العلوية والسفلية قبل النوم.
- استخدمي قطنة مبلله للإزالة الزائد من الزيت بلطف.
- غسل العينين في اليوم التالي وعليك الاستمرار في هذه الوصفة يومياً كي تلاحظي الفرق.
زيت الخروع:
- عليك التأكد من جودة وضمان الزيت قبل الاستخدام.
- يجب عليك تنظيف الرموس ومحو المكياج قبل استخدام الزيت.
- قومي بغمس قطعة من القطن في زيت الخروع ومسح الجفن العلوي للرموش يطبق ليلاً مع مراعاة عدم دخوله العين.
- ثم قومي بغسل العينين في الصباح.
- عليك تكرار هذه الوصفة بشكل يومي كي تصلي إلي النتائج التي ترغبين فيها وتحصلي على رموش جذابة.
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