تنطلق غدا .. الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة الأمريكية

وعلى الرغم من أن تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتأخر حتى يوم 20 يناير من العام المقبل، إلا أن النتائج الأولية للمرشح الفائز، تظهر مبكرا ربما فى الليلة الأولى، أو خلال اليوم الثانى، عقب انتهاء التصويت.

وعقب انتهاء التصويت، تدخل الإجراءات الانتخابية، وتنصيب الرئيس الفائز، فى رحلة طويلة، تستمر لقرابة ثلاثة أشهر، حتى تنصيب الرئيس فى 20 يناير 2021، وينتهى فرز الأصوات، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال أيام، ومن المتوقع أن تتأخر عملية الفرز هذا العام، بسبب اعتماد الكثير على التصويت عبر البريد، بسبب أزمة كورونا.

وبحسب شبكة "سكاى نيوز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الفترة الانتقالية تبلغ 75 يوما، تُطلع فيها الإدارة المنتهية ولايتها الإدارة الجديدة على العديد من الملفات مثل الأمن القومى والسياسية الخارجية، وهذا يمكن الرئيس الجديد من اتخاذ قرارات مبنية على معرفة جيدة.

ويأتى الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة الأمريكية وفق الآتى:

3 نوفمبر: يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية، علما بأن التصويت المبكر بدأ فى سبتمبر الماضى.

4 نوفمبر: تبدأ عملية فرز الأصوات وتبدأ النتائج الأولية فى الظهور، وتبدأ الولايات فى توثيق نتائج التصويت فيها أو ما يعرف بشهادات تأكيد الأصوات فى المجمع الانتخابى، وهو ما يقوم به حاكم كل ولاية، لكن الأمر قد يتأخر هذا العام.

وتضمن قائمة التوثيق أسماء الفائزين فى المجمع الانتخابى بأصوات ناخبى الولاية، إضافة إلى نتائج التصويت الشعبى، وحتى قائمة المرشحين الخاسرين.

وينص القانون الفيدرالى الأمريكى على أهمية إتمام هذه العملية خلال أقرب وقت ممكن عمليا، لكن محدد بسقف 6 أيام قبل اجتماع ممثلى المجمع الانتخابى.

8 ديسمبر: وهو الموعد النهائى للفصل فى أى نزاع حول الأصوات وتوثيقها فى الولايات، وفى حال لم يتم الخلاف، فقد يؤدى ذلك على عدم احتساب أصوات الولاية فى المجمع الانتخابى.

14 ديسمبر: يجمتع أعضاء المجمع الانتخابى "الهيئة الناخبة أو ما يعرف بكبار الناخبين الـ538" من أجل التصويت على اختيار الرئيس ونائبه.

6 يناير: يجتمع الكونجرس الأمريكى بغرفتيه النواب والشيوخ فى جلسة مشتركة بعد ظهر ذلك اليوم لفرز أصوات المجمع الانتخابى وإعلان النتائج.

20 يناير: يقام حفل تنصيب الرئيس الأمريكى، ونائبه فى حفل يقام عند ظهر ذلك اليوم فى مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول"، ويؤدى فيه الاثنان اليمين القانونية، نائب الرئيس أولا ثم الرئيس.