بايدن : يكفى الولايات المتحدة ما شهدته من فوضى بسبب رئاسة ترامب

قال المرشح الديمقراطى، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يكفى الولايات المتحدة ما شهدته من فوضى بسبب رئاسة ترامب، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف بايدن، فى مؤتمر انتخابى له، من ولاية أوهايو "سأركز على برنامج الرعاية الصحية حتى تغطى كل الأمريكيين". وتنطلق غدا، الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى كافة الولايات، والتى يتنافس فيها بشكل بارز، الرئيس الحالى دونالد ترامب، الجمهورى، الذى يسعى للفوز بولاية ثانية، لمدة 4 سنوات، بعد نجاحه فى انتخابات 2016، ومنافسه الديمقراطى، جو بايدن، الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.

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