مدير الصحة العالمية من عزله الصحى : العالم يعيش فترة حرجة

وفى تصريحات للصحفيين من عزله الصحى، قال جيبريسوس: "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".
وكان جيبريسوس أعلن فى وقت سابق، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه سيدخل إلى العزل الذاتى بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ على نطاق دولى، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع تفشى الفيروس على نطاق أوسع.
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