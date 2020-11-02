أفغانستان في دائرة الاستهداف مجددا.. هجوم إرهابي على أقدم جامعة بـ كابل.. وداعش المسئول

اقتحم مسلحون جامعة كابل الأفغانية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة مثلهم، بعد معركة حامية بالأسلحة النارية استمرت ساعات.

ووفقًا لهيئة الإذاعة "البريطانية "بي بي سي"، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن المعركة توقفت في النهاية بعد مقتل 3 مسلحين.

فيما ذكر مسؤولون حكوميون إن المسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية، اليوم الإثنين، في حرم جامعة كابل عقب وقوع انفجار، بينما نفت حركة "طالبان" أن يكون مقاتلوها على علاقة بالهجوم، ليعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف أقدم جامعة بالعاصمة الأفغانية.

وكان الهجوم بدأ قبل وقت قصير من وصول مسؤولين حكوميين لافتتاح معرض الكتاب الإيراني، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان إن عدة مسلحين دخلوا الحرم الجامعي مما دفع الطلاب للفرار.

وأكد أن قوات الأمن أغلقت الحرم الجامعي وأطلقت النار على المسلحين، مضيفا أن هناك 3 مسلحين تورطوا في الهجوم، وجميعهم قتلوا في الاشتباك الذي أعقب ذلك.

وأشار آريان "لا نعرف ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أم شيء آخر".

وبعد خمس ساعات من القتال، تم سماع دوي انفجارات قنابل يدوية متفرقة ونيران أسلحة آلية في الشوارع الخالية المحيطة بالجامعة.

وأعلنت الحكومة الأفغانية، أن غدا الثلاثاء يوم حداد وطني، على أرواح الضحايا، وقال الرئيس أشرف غني في بيان صادر عن القصر الرئاسي إن السلطات "ستثأر من هذا الهجوم".

وبعد نفي طالبان أنها المسؤولة عن الأمر، أصدر تنظيم داعش بيانًا يتبنى فيه العملية ويؤكد أنه كان يريد استهداف حفل تخرج لمحققين وقضاة يعملون لحساب الحكومة الأفغانية.

واستهدف داعش قبل ذلك، عددا من المراكز التعليمية في أفغانستان، كان أبرزها مركز تعليم في كابل الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 24 شخصا، كما أعلن مسؤوليته عن هجوم أمام الجامعة في 2018.

وجاء الهجوم في الوقت الذي تواصل الحكومة الأفغانية محادثات السلام مع طالبان بوساطة أمريكية.

وأظهرت لقطات مصورة من الحرم الجامعي، الطلاب وهم يفرون من الموقع، فيما سمعت أصوات طلقات نارية في الخلفية.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين فجر عبوات ناسفة في بداية الهجوم.

وقال شاهد عيان يدعى فتح الله مرادي لوكالة "رويترز" إن المسلحين "أطلقوا النار على كل طالب يرونه، كما استهدفوا الطلاب الذين كانوا يفرون".

وحسب "بي بي سي"، تنظر الحكومة الأفغانية الآن لهذه الهجمات التي تستهدف المدنيين بأنها من عمل شبكة متماسكة من الجماعات الإرهابية المسلحة المصممة على بث الفوضى في البلاد.