هل يصبح المال مفتاح احتفاظ ترامب بالكرسي؟.. أرقام الاقتصاد الأمريكي بعد كورونا

بعد ساعات قليلة تنطلق انتخابات الرئاسة الأمريكية بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط توترات فى جميع أنحاء الولايات والمتحدة.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ذاهيل" الأمريكية المقربة من الإدارة الأمريكية، تعتبر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صاحبة أسرع عودة اقتصادية من الركود في تاريخ الولايات المتحدة مع وجود إحصائيات توضح تقوق خطة ترامب الأقتصادية على الحزب الديمقراطى.

ففى الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع إجمالى الناتج المحلى إلى أعلى معدل نمو منذ 75 عاما على الأقل، حيث بلغ معدل النمو 33 في المائة ضعف الرقم القياسي الذى سجلتة أمريكا عام 1950 عندما كان هاري ترومان رئيسًا وارتفع بنسبة 16.8 فى المائة.

وأضاف التقرير أنه لم يتوقع أي شخص مثل هذا النمو قبل ثلاثة أشهر، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذى تنبأ نموًا بنحو نصف هذا المستوى. توقع معظم الاقتصاديين في وول ستريت نموًا أقل من 20 في المائة.

وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8٪ في سبتمبرالماضى، وأشار مكتب الميزانية في الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي أن الولايات المتحدة سوف تواجه نسبة بطالة ضعف هذا المعدل تقريبًا.

ويشهد سوق العقارات والإسكان فى الولايات المتحدة رواجًا كبيرًا منذ سنوات، حيث ارتفعت ثقة الشركات الصغيرة في التقرير الأخير للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة إلى أعلى مستوى لها منذ تفشى فيروس كورونا والأعلى منذ 8 سنوات.

مع توفير فرص عمل في أمريكا بسرعة إلى أكثر من 6 ملايين وظيفة، وهذا أيضًا رقم أعلى مما كانت عليه الولايات المتحدة في السنوات الثماني التي كان فيها أوباما وبايدن يضعان السياسة الاقتصادية الوطنية.

وأوضح التقرير أن أهم الأسباب التى أعاقت الانتعاش كان أمريكيًا، وبالتحديد الولايات التي يترأسها حكام ديمقراطيون، حيث أصبح الديمقراطيون "حزب الإغلاق"، بينما فتحت الولايات الحمراء أعمالها ومدارسها وكنائسها ومتاجرها ومطاعمها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع اقتصادى غير متوازن.

وتأتى الولايات العشر ذات أعلى معدلات البطالة هي الولايات الزرقاء (اللون المميز للحزب الديمقراطي) مثل نيويورك ونيوجيرسي وإلينوي،على عكس الولايات الثمانية الحمراء (اللون المميز للحزب الجمهوري) التي تقل معدلات البطالة فيها عن 6 % لديها حكام جمهوريون.

وعلق المرشح الديمقراطى جو بايدن قائلا: إن الولايات المتحدة تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بشكل عديم الفاعلية في عهد ترامب أكثر من أي دولة أخرى، رافضًا أن يدافع عن الإجراءات التي اتخذها ترامب لاحتواء الفيروس بسبي ارتفاع معدلات الوفيات.