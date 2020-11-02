بايدن يتعهد بـ "إنجازات أكبر" في مجال مكافحة الإرهاب إذا فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه سيحقق "إنجازات أكبر" في مجال مكافحة الإرهاب، في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
وقال بايدن في كلمة له خلال زيارته لولاية أوهايو: "إذا توليت الرئاسة سنحقق إنجازات أكبر في محاربة الإرهاب".
وأشار بايدن إلى أن 10 ملايين أمريكي محرومون من الرعاية الصحية بسبب ترامب، مضيفًا أنه سيركز على برنامج الرعاية الصحية حتى تغطي كل الأمريكيين.
وتابع: "يكفي الولايات المتحدة ما شهدته من فوضى بسبب رئاسة ترامب".
من جانبه، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بعض نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وأكد ترامب في كلمة له خلال زيارته لولاية كارولينا الشمالية، ثقته من الفوز في الانتخابات الرئاسية، واصفا استطلاعات الرأي هذه بالمضللة.
وأضاف ترامب: "غدًا سنفوز بهذه الولاية، وسنفوز بأربع سنوات أخرى"، متهما بايدن بالفساد قائلا إن اسمه ارتبط بالكثير من عمليات الفساد.
وتعد زيارة ترامب لولاية كارولينا الشمالية في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن جو بايدن يتقدم عليه فيها بمتوسط نقطتين، وفقًا لموقع "فايف ثيرتي إيت".
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