انت الان تتابع تفاصيل خبر أبشر للتوظيف.. تعرف علي شروط التقديم والقبول في وظائف الجوازات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت منصة أبشر للتوظيف البدء اليوم الإثنين في إستقبال الطلبات للراغبين في التوظيف، وقامت بنشر الرابط الذي من خلاله تتعرف علي شروط التقديم علي وظائف الجوازات التي تم الإعلان عنها بواسطة المديرية العامة للجوازات.

حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها في تويتر، أنها فتحت باب التقديم والقبول علي وظائف في العديد من المناطق المختلفة وتم فتح باب التوظيف عبر”أبشر” لوظيفة “جندي” في وزارة الداخلية السعودية.

موعد التقديم والرابط في منصة أبشر للتوظيف



قالت الإدارة أنها ستستقبل طلبات التوظيف عبر منصتها “أبشر” وذلك بدءاً من يوم الإثنين الموافق ليوم 16/3/1442 هجرياً وتمتد الفترة حتي يوم الأحد 23/3/1442 هجرياً.

أبشر للتوظيف

منصة أبشر للتوظيف تعتبر هي المكان الرسمي في المملكة العربية السعودية الذي يعلن عن الوظائف للرجال، وكذلك توجد خدمات كثيرة أخري يمكنك التعرف عليها عند دخولك علي رابط التقديم علي الوظائف من هنا.

شروط القبول للوظائف الخالية في منصة أبشر

أن يكون المتقدم حاصلاً علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

حسن السير والسلوك

سعودي الجنسية

غير محكوم عليه في أي جرائم مخلة بالشرف

غير متزوج من غير سعودية

ويجب علي المتقدم أن تكون بطاقة هويته سارية، ويجب أيضاً أن يجتاز المقابلات الشخصية والتحليل الطبي

نود أن ننبه علي أن تعبئ الحقول بدقة عالية لأنه سوف يتم إستبعاد من لديه إختلاف أو أخطاء في التسجيل.. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المتقدمين.