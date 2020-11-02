“بعد دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية” كارفور السعودية والكويت والأردن يصدرون بياناً رسمياً

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محمد سياف - ابو ظبي - انتشرت خلال الآونة الأخيرة حملات كبيرة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإساءة إلى الإسلام من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، والذي تراجع فيما بعد، وأشار إلى أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.

كارفور السعودية والكويت والأردن يصدرون بياناً بعد دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية

وعقب هذه الدعوات قامت كارفور بالسعودية ةالكويت والأردن بإصدار بيانات رسمية، وأشار كارفور السعودية، إلى أن 95% من منتجاته يتم توريده من مورديين محليين، وأن ملكيتها عائدة إلى شركة ماجد الفطيم، والتي مقرها في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بيان كارفور السعودية عقب دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، أنه يوفر أكثر 2800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن 40% من موظفيهم سعوديين، مضيفاً أنه يدعم ثقافة التسامح واحترام جميع المعتقدات الدينية والشخصية.

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كما نشر كارفور بالكويت والأردن بيانين، جاء تطرقا فيهما إلى عدد فرص العمل ونسب التوريد من المردين المحليين، وذلك كما هو مرفق بالخبر، وكانت موجة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل والشارع العربي والإسلامي عقب إساءة فرنسالا للدين الإسلامي ولنبي الإسلام، مما جعل الشعوب تشن حمات مقاطعة واسعة للبضائع الفرنسية.