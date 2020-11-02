حساب قيمة دعم الدفعة 36 شهر نوفمبر وخطوات تقديم طلب الاعتراض

اقترب موعد صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر حيث يتبقى على الصرف أسبوع، من المتوقع أن يتم صرف الدعم المستحق للمواطن السعودي المستفيد من برنامج حساب المواطن في اليوم الموافق 10 من هذا الشهر، وهذا تبعاً للأوامر الأخيرة الصادرة من خادم الحرمين في توحيد موعد الصرف على أن يوافق يوم 10 من كل شهر ميلادي، وأكد على ضرورة أن يكون الصرف متاح فقط للأشخاص المستحقة، وقد فرض البرنامج بعض من شروط الاستحقاق وشدد على ضرورة توافرها لدى المستفيدين من البرنامج، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني طريقة حساب قيمة الدعم وخطوات تقديم طلب الاعتراض ونتائج الأهلية.

موعد صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر:

تبقى أيام قليلة على صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر بعد إعلان برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نتائج الدفعة الأخيرة المفترض إيداعها خلال أيام، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر في اليوم الموافق الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن، وفي حالة عدم صدور النتائج يمكن تقديم طلب الاعتراض على الصفحة من خلال بعض الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال.

حساب قيمة الدعم:

يتم حساب قيمة دعم الدفعة 36 من شهر نوفمبر في حالة وجود زيادة أو نقصان في قيمة الدعم المستحق، خاصة بعد أن شهدت الدفعات الأخيرة وجود نقص في أحدى الدفعات وهناك بعض الدفعات التي أشارت إلى أن قيمة الدعم الخاص بها صفر، حيث يتم حساب قيمة الدعم الدفعة 36 شهر نوفمبر من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية وإدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول.

تقديم طلبات الاعتراض:

يتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال الدخول على حساب المواطن في حالة امتناع الدفعة عن النزول أو أن قيمة الدعم صفر، حيث يتم التواصل عبر الشخص المستفيد والبنك لمعرفة تفاصيل الحساب البنكي، ويتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال بعض الخطوات نعرضها لكل متابعينا: