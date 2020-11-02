تمويل للمتقاعدين يصل 500 ألف ريال سعودي بدون ضمان وراتب 2000 ريال

يقدم بنك سامبا تمويل تقاعدي بمبالغ كبيرة يصل الي 500 ألف ريال سعودي بدون ضمان وبراتب ألفين ريال سعودي، فأن بنك سامبا من أشهر البنوك المتواجدة في السعودية فأن معظم الشعب السعودي والمقيمين في المملكة لديهم ثقة كبيرة في بنك سامبا، حيث يبحث الكثير من الشعب السعودي عن تلك التمويلات لبناء مشروعات صغيرة خاصة الفئة المتقاعدة عن عملها فأن هذه المشاريع الصغيرة تساندهم في مواجهة أعباء الحياه، لذلك يقوم بنك سامبا بتمويل شخصي يصل الي 500 ألف ريال سعودي بدون ضمان، وتتم الموافقة في خلال دقائق إذا توافرت الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

تمويل بنك سامبا للمتقاعدين يصل الي 500 ألف ريال سعودي بدون ضمان وراتب 2000 ريال سعودي

يبحث كثير من المواطنين السعودين خاصةً الفئة المتقاعدة عن العمل عن تمويل شخصي وفوري لكي يقوموا ببناء مشروعات صغيرة تساعدهم علي المعيشة وتحمل أعباء الحياه خصوصاً بعد غلاء الأسعار بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث أنهم يبحثون عن أي مبلغ تمويلي وشروطه ميسرة وهينة.

لذلك يقوم بنك سامبا بعروض تمويلية ومميزة وتكون الخدمات في شكل قروض الي العملاء في المملكة، حيث يقدم بنك سامبا تمويل شخصي وفوري للمتقاعدين بمبالغ متعددة لكي تناسب جميع الفئات فالحد الأدنى من مبلغ التمويل 10.000 حتي تصل الي 500.000 ريال سعودي حد أقصي.

لا يقل عمر العميل المتقاعد عن 40 عاماً لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقاعد عن 2000 ريال سعودي كحد أقصي. يجب أن يكون العميل مشترك في برنامج المؤسسة العامة للتقاعد أو موسسة التأمينات الاجتماعية .

أهم مزايا تمويل بنك سامبا للمتقاعدين

يميز تمويل بنك سامبا بأنه خاضع للشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بنك سامبا يصل الي 500 ألف ريال كحد أقصي.

فترة السداد تصل الي خمس سنين، وأقساط ميسرة يحددها بنك سامبا مع العميل مسبقاً، وتصل فترة الأقساط الي 60 شهراً.

يقوم بنك سامبا بالموافقة الفورية للعميل المتقدم لأخذ القرض إذا توافرت الشروط.

يمكن للعميل أن يحصل علي تمويل إضافي بعد تسديد 20% من قيمة المبلغ.

إعفاء العميل من سداد باقي التمويل إذا جدث عجز أو وفاه.

المستندات المطلوبة لطلب القرض

صورة بطاقة الهوية بشرط أن تكون سارية. خطاب رسمي من جهة التقاعد. موافقة بتحويل الراتب الشهري الي بنك سامبا.

الشروط المقدمة من بنك سامبا لتمويل المتقاعدين