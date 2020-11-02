تمويل شخصي يصل الي 500 ألف ريال سعودي وبدون كفيل وبأطول فترة سداد

يقدم بنك ساب السعودي العديد من الخدمات التمويلية التي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم، حيث أن بنك ساب السعودي يقدم اقوي الخدمات التمويلية، حيث تنه يقدم تمويل شخصي سريع يصل الي 500.000 ألف ريال سعودي وبدون كفيل، ويصل مدة سداد أول قسط لمدة ثلاثة شهور وبدون فوائد، حيث أن بنك ساب السعودي يقدم الكثير من الخدمات التمويلية التي تساعد المواطنين بالمملكة العربية السعودية في عمل مشروع خاص بهم لزيادة الدخل المالي لهم، لذا سوف نتعرف معكم من خلا موضوعنا هذا عن كيفية الحصول علي تمويل شخصي فوري وبدون كفيل من خلال بنك ساب السعودي.

مزايا التمويلات المقدمة من بنك ساب السعودي

يقدم بنك ساب السعودي العديد من المميزات التمويلية التي قد تهم المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن أهمها انه تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يصل تمويل بنك ساب السعودي الي 50.000 ريال سعودي وبدون كفيل ويعطي البنك مهلة لمدة ثلاث شهور لتسديد أول قسط من القرض وبدون أي فوائد، حيث تمتد فترة سداد القرض الي 60 شهرا من بعد الحصول علية، يتم الموافقة علي التمويل سريع وذلك بعد توافق الشروط والأحكام اللازمة، ويمكن سقوط الأقساط في حالة الوفاة العميل، أو العجز الكلي “لا قدر الله”، يمكن للعميل المستفيد الحصول علي قرض اخر من بنك ساب بشرط أن يتم تسديد نصف القرض الأول.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب السعودي

يقدم بنك ساب السعودي اهم التمويلات الشخصية التي تهم جميع المواطنين والتي يرغب الكثير في الحصول علي هذه التمويلات الشخصي، حيث حدد بنك ساب السعودي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر علي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول علي التمويل من بنك ساب،حيث انه يجب علي المواطن المتقدم ألا يقل عمرة عن ثمانية عشر عاما، يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 2500 ريال سعودي، وألا يقل خدمة العمل عن شهر واحد علي الأقل.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

يجب إحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وخطاب من جهة العمل المعتمدة يتضمن تخويل الراتب الشهري، يجب إحضار اقرار من جهة العمل تتضمن المسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل والدخل الشهري.