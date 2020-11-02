قرض العمل الحر | شروط الحصول والتقديم من بنك التنمية الاجتماعية 1442

يسعى العديد لمعرفة شروط الحصول والتقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 1442، حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية من أهم المؤسسات التمويلية والاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لأنه يهدف إلي تحسين جودة حياة المواطن السعودي وخفض نسبة البطالة وتحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق استدامة للممارسين.

شروط الحصول على قرض العمل الحر

من أهم شروط بنك التسليف التي لا بُد من توافرها في المتقدم من أجل التمكن من الحصول على قرض العمل الحر من نفاذ، هي ما يلي:

يشترط بأن يكون المتقدم للحصول على القرض امتلاكه للجنسية السعودية من الممكن أن تكون الأم أجنبية ولكن الأبناء حاملين للجنسية السعودية، وأن تكون الزوجة مقيمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل العمر عن 18عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

أن يكون قد مضي عام على الأقل على توظيف مُقدم الطلب.

ألا تزيد مدة التمويل عن خمسة سنوات.

ضرورة اجتياز الاختبار الائتماني لصاحب طلب القرض.

أن يكون طالب التمويل حاصل على وثيقة العمل الحر من منصة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات.

أن لا يزيد الراتب الشهري لطالب القرض عن 14 ألف ريال سعودي سواء لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

تقديم الضمانات الكافية إلى البنك والتي تضمن للبنك التعهد والالتزام بسداد أقساط القرض حيث يشترط أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم أو الكفيل بحصول المتقدم على التمويل .

إلا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.

يجب تقديم مستند التأمين على المركبة في حالة إذا كان العمل الحر الذي يتم تمويله خاص بتوجيه مركبات النقل.

بعد معرفة الشروط يجب معرفة الفئات المستهدفة للحصول علي التمويل

الفئات المستهدفة من تمويل العمل الحر

موظفين براتب 14 ألاف وأقل لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي

الفئات الغير مخدومة من النظام المالي

العاطلين عن العمل مع موافقتهم للشروط.

يعد قرض العمل الحر وقرض آهل من القروض التي تهدف إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء لذلك يسعى العديد من المواطنين للحصول عليهم

طريقة التقديم للحصول على القرض



يمكن لكافة المواطنين المنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد حيث يُمكن التقديم بطلب من أجل الحصول على تمويل العمل الحر من خلال إتباع الخطوات الأتية:

أولاً يجب الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قم بكتابة اسم المتقدم للحصول على القرض وكود المرور.

اختر “التقديم الإلكتروني” من منتصف الصفحة.

قم بإدخال البيانات الشخصية فقط في هذه الخطوة.

ادخل رقم الهوية الوطنية مع العنوان الوطني وتأكد من صحته.

رقم الايبان (الحساب المصرفي) لصاحب الطلب.

شهادة العمل الحر في حالة الرغبة في تمويل أي من الخدمات التخصصية.

قم بتقديم رخصة القيادة عند الرغبة في تمويل مركبة النقل.

ادخل رقم الهاتف الجوال المُسجل في حساب المستخدم على نظام أبشر.

قم بالضغط على زر “تقديم”.

شروط الكفيل في قرض العمل الحر :

لابد أن تتوفر بعض الشروط في الكفيل الذي سيكفل الحاصل على القرض حيث يجب أن:

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون عمر الكفيل لا يزيد عن 55 عامًا وشرط السن هذا يسري على العاطلين عن العمل بشكل كامل.

لا يجوز أن يكون الكفيل ضامن لشخص آخر وما زالت فترة سداده مستمرة ويمكنه ضمان آخر عن تسديد المكفول الأول لكافة الأقساط.

ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة من البنك والمذكورة في اللائحة التنفيذية.

فحص المؤشر الائتماني للكفيل حيث يجب أن يكون الكفيل ملتزم بسداد قروضه السابقة إن وجدت.

يشترط على الكفيل توقيع على مستند الطلب النهائي.

وثيقة العمل الحر

هي وثيقة مجانية يمكن لأي مواطن الحصول عليها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من أجل توثيق الأعمال الحرة التي يمارسها ويقوم بها العديد من المواطنين، ولا سيّما أن هذه الوثيقة يُمكن إصدارها لأكثر من 140 مهنة حرة أو حرفة مختلفة، للأشخاص في المرحلة العمرية ما بين 20 إلى 60 عام، ويجب تقديم ما يُثبت العمل وممارسة هذه المهنة والخبرة والكفاءة بها من أجل إصدار هذه الشهادة والحصول عليها.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر:

الدخول على موقع العمل الحر التابع لوزارة الموارد البشرية.

البدء في إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على زر “دخول”، ثم ادخل البيانات المطلوبة مثل (رقم الجوال وكلمة المرور)، وفي حالة وجود حساب مسبق قم بالضغط على “تسجيل”.

قم بإتمام عملية التوثيق وتأكيد رقم جوال أبشر..

اختيار وظيفة العمل الحر المناسبة ومتطلبات ممارسة المهنة ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بطلب وثيقة مهنة حرة.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا في هذه المقالة على تمويل العمل الحر من بنك التسليف ومن هي الفئات المستهدفة من هذا القرض وتعرفنا أيضًا على شروط الحصول على التمويل والتقديم عليه مع معرفة شروط التقديم على القرض من بنك التنمية الاجتماعية.