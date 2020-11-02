قبيل الحسم.. ترامب واثق من الفوز وبايدن يدعوه لـ"حزم حقائبه"

ندد دونالد ترامب، الاثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، باستطلاعات الرأي "المزورة"، فيما دعا جو بايدن الرئيس الأميركي إلى "حزب حقائبه".

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أول تجمع من خمسة يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة: "غدا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

كما عبر الرئيس الأميركي عن رفضه "بعض نتائج استطلاعات الرأي المضللة والمزورة"، التي تتوقع فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.

من جهته، اعتبر المرشح بايدن خلال تجمع في أوهايو، عشية الانتخابات، أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى" خلال رئاسة ترامب.

وقال بايدن "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية".

وأضاف قائلا: "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود الى منزله".

وتظهر مختلف الاستطلاعات التي أجريت حتى الآن في عدد من الولايات تقدم بايدن على ترامب، لكن هذه الاستطلاعات أخفقت في أكثر من مرة في معرفة هوية "سيد البيت الأبيض".

وقد كشف فوز ترامب المفاجئ على كلينتون في انتخابات عام 2016، مأزق تواجهه استطلاعات الرأي التي فشلت في التنبؤ بالفائز.