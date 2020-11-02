ترامب سيفوز.. إذا تحقق هذا السيناريو

تظهر كل استطلاعات الرأي إلى حدود الساعة تقدم الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى يوم غد الثلاثاء، لكن الرئيس الأميركي قد يخالف كل التوقعات.

وقال موقع "سي بي إس نيوز" الأميركي إنه على الرغم من أن عددا من الناخبين، الذين صوتوا بشكل مبكر، أبدوا دعمهم لنائب باراك أوباما السابق، إلا أن ترامب قد يفاجئ الجميع في يوم الانتخابات.

وحسب استطلاعات الرأي الخاصة بـ"سي بي إس نيوز"، فإن ترامب هو المرشح المفضل بين الناخبين الذين سيذهبون يوم غد الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع، وبالتالي فإن إمكانية هزيمة بايدن، واردة.

وأوضح المصدر "نعرف الحجم التقريبي للتصويت المبكر حتى الآن، مما يجعلنا نقدر الحجم المحتمل للتصويت الذي سيجرى الثلاثاء".

في سيناريو تفوق الجمهوريين، يكون حجم التصويت في يوم الانتخابات كبيرا نسبيا، مما يعني قدرة ترامب على تحقيق انتصارات في عدد كاف من الولايات.

لكن الأمر قد يختلف، في حال قرر الأشخاص الذين يخططون للتصويت يوم الثلاثاء عدم الحضور، مما يعني انخفاض حجم التصويت يوم الانتخابات، الأمر الذي سيمنح بايدن فوزا مريحا.

وختم التقرير بالقول إن حملة بايدن تعول على الكثير من الأصوات المبكرة، فيما يعتمد ترامب بشكل كبير على إقبال مؤيديه القوي يوم الثلاثاء.