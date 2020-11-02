داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابى فى جامعة كابول

وفى بيانه عبر وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابى، قال التنظيم إن "اثنين من مقاتليه هاجما تجمعا لتخريج قضاة ومحققين فى جامعة كابول بالأسلحة الرشاشة، قبل أن يشتبكا مع القوى الأمنية، ما أدى لمقتلهما"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت وزارة التعليم العالى فى أفغانستان أعلنت فى وقت سابق، أن :" الهجوم بدأ مع وصول مسؤولين حكوميين لافتتاح معرض للكتاب الإيرانى فى حرم الجامعة".

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يشن فيها التنظيم الإرهابى هجومًا على مجمعات تعليمية، اذ تبنى التنظيم الإرهابى هجومًا على مركز تربوى فى كابول الأسبوع الماضى، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل غالبيتهم من الطلاب.

وفى 2018 كان الهجوم الذى نفذه انتحارى تابع لتنظيم داعش، والذى أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم الكثير منهم من الشباب الصغير أمام جامعة كابول.