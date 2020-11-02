ترامب : واثقون من الفوز فى الانتخابات الرئاسية ونتائج الاستطلاعات مضللة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه يثق تمامًا بالفوز فى الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة، مشددًا على أن نتائج الاستطلاعات التى أجراها الإعلام الأمريكى وجاءت دائمًا لصالح منافسه الديمقراطى جو بايدن، هى استطلاعات مضللة.





ووجه ترامب رسالته للناخبين الأمريكيين بالفيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "تويتر"، قائلاً: "اذهبوا إلى مراكز الاقتراع وصوتو بأنفسكم مبكرًا، ولا تدعوهم يسرقوا أصواتكم فى أهم انتخابات تمر بها بلادنا على الإطلاق".

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