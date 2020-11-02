أنقرة تعترف: فصل أكثر من 20 ألف عسكرى معارض فى تركيا

وبحسب بيان الدفاع التركية، بلغ إجمالى عدد المفصولين بحلول مطلع نوفمبر الجارى، نحو 20 ألفًا و571، من بينهم 239 تم فصلهم خلال الشهر الماضى فقط.
وأشار البيان إلى أن عدد المفصولين منذ مطلع العام الجارى، قد بلغ 1895 شخصًا، موضحًا أن أعمال التحقيقات القضائية والإدارية ما زالت مستمرة مع 3551 آخرين، فى مؤسسات القوات المسلحة التركية المختلفة، بعد تبرئة 247 من التهم المنسوبة إليهم.
ويتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وسلطات حزبه، الداعية التركى فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة، فيما تؤكد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت انقلابًا مدبرًا لتصفية المعارضين لأردوغان من العسكريين وأفراد منظمات المجتمع المدنى بحملات اعتقال طالت الآلاف من الأتراك فى أعقاب مسرحية الانقلاب.
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