فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن 52518 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا يوميا منذ تفشى المرض، مقابل 46290 يوم الأحد.

وتشير هذه الحصيلة إلى أن الإغلاق الجديد الذى تم تطبيقه يوم الجمعة فى البلاد لم ينتج عنه آثاره الأولى بعد، حيث ارتفع عدد حالات دخول المستشفى للمرض بأكثر من 1000 مرة أخرى، لتصل إلى أعلى مستوى لها فى أربعة أشهر عند 25143.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب إصابات COVID-19 فى فرنسا بـ416 حالة وفاة، مقابل 231 يوم الأحد ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 345.

وجدير بالذكر أن العدد الإجمالى للمصتبين بلغ حتى الآن 1 مليون و466433 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37345 حالة.