أعلن الأسطول السادس الأمريكي اليوم الاثنين أن المدمرة "روس" حاملة الصواريخ غادرت مياه بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي.
وأوضح الأسطول في بيان أن المدمرة أمضت 13 يوما في التدريبات بالقطب الشمالي "لتعزيز الجاهزية في الظروف المناخية الصعبة".
وكان الأسطول السادس الأمريكي أعلن في 20 أكتوبر المنصرم أن "روس" عادت إلى المنطقة في إطار ثالث دخول للمدمرات الأمريكية إلى بحر بارنتس منذ بداية العام، من أجل إجراء عمليات في مياهه.
وأشار بيان الأسطول وقتها إلى أن للولايات المتحدة "مصالح ثابتة" في منطقة القطب الشمالي، وأن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها على ضمان بقاء هذه المنطقة مفتوحة، وتواصل "عمليات برية وجوية وبحرية لا بد منها للردع والوجود وضمان الأمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدمرة الأمريكية ”روس” تغادر بحر بارنتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.