إصابة رئيس الوزراء الجورجي بفيروس كورونا 

أعلن مكتب رئيس الوزراء الجورجي، غيورغي غاخاريا، اليوم الاثنين، أن فحصه لفيروس كورونا جاء إيجابيا.
وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء "يشعر بأن حالته جيدة وإنه يواصل في تلقى العلاج منزليا".
وكان غاخاريا أعلن، السبت الماضي إنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عزمه مواصلة العمل بهذا الوضع.
وأفادت السلطات الجورجية اليوم، بأن حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد بلغت 42579 حالة، بينها 342 حالة وفاة.
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