كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم حظر جماعة الذئاب الرمادية القومية التركية، وهي جماعة يمينة متطرفة.
وخلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) عن حملة فرنسا على المتشددين، قال دارمانان إن حظرا على الذئاب الرمادية "العدوانية بشكل خاص" سيحال إلى الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء، بحسب "رويترز".
ويأتي الحظر بعد حوادث أخيرة في فرنسا كانت الذئاب الرمادية اليمينية المتطرفة ضالعة فيها وسط توترات متزايدة بين فرنسا وتركيا وبسبب الصراع في ناغورني قرة باغ.
وفي إحدى الحوادث، مطلع الأسبوع الماضي، ذكرت قناة "فرانس 3" التلفزيونية أنه تم وضع شعارات وكتابات موالية لتركيا مع اسم الذئاب الرمادية على النصب التذكاري الأرميني قرب ليون.
ويأتي الحظر أيضا في الوقت الذي تشن فيه فرنسا حملة على "الإسلاميين المتشددين" بعد مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي.
وقتل شاب من أصل شيشاني (18 عاما) باتي، يوم 16 أكتوبر ، بعد عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في الفصل خلال درس عن حرية التعبير.
وفي أعقاب مقتل باتي حظرت فرنسا جماعة إسلامية تحمل اسم الراحل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعلن عن حظر جماعة ”الذئاب الرمادية” التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.