جونسون: يجب إيجاد توازن بين قيود الإغلاق وتأثيراتها على المدى الطويل 

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن رفضه القول بأن بلاده أبطأ من الدول الأوروبية الأخرى في فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن استعداد الحكومة أفضل من قبل.

جونسون: يجب إيجاد توازن بين قيود الإغلاق وتأثيراتها على المدى الطويلجونسون يعلن إغلاقا عاما في بريطانيا على خلفية تفشي كورونا

وقال أمام البرلمان: "أرفض أي إشارة إلى أننا بطريقة ما أبطأ في اتخاذ الإجراءات من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين"، مبينا "أننا ننتقل إلى الإجراءات الإغلاق الوطنية عندما يكون معدل الوفيات والإصابات على سبيل المثال أقل مما كان عليه في فرنسا. كارثة طبية وأخلاقية".

وشدد جونسون على أنه يجب إيجاد توازن بين قيود الإغلاق وتأثيراتها على المدى الطويل، معلنا أنه سيتبنى نهج الإغلاق المحلي حيثما كان ذلك ممكنا في الأشهر المقبلة.

وكشف أنه سيضاعف الدعم للموظفين الذين يعملون لحسابهم في نوفمبر، مبينا أن "الدعم سيرتفع إلى 80 في المئة".