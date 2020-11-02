أكثر من 52 ألفا.. فرنسا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الإثنين، تسجيل حصيلة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت فرنسا 52518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنةً بيوم الأحد الذي بلغت فيه 46290 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1466433 حالة.

وتشير هذه الحصيلة، إلى أن الإغلاق الجديد الذي تم تطبيقه الجمعة الماضي في البلاد لم تنتج عنه نتائج أولية بعد، حيث ارتفع عدد الحالات التي دخلت المستشفى جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 1000 شخص.

كما أبلغت الوزارة عن تسجيل 416 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37435.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق، إغلاقًا وطنيًا ثانيًا حتى نهاية نوفمبر على الأقل، والتي تم تطبيقها منذ الجمعة الماضية، حيث لا يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا للعمل الأساسي أو لأسباب طبية.

كما تم إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل المطاعم والحانات، لكن تظل المدارس والمصانع مفتوحة.