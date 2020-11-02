الجيش الليبي يهاجم أردوغان: هناك إرادة دولية لإحلال الاستقرار في ليبيا باستثناء أنقرة

قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن محادثات اللجنة العسكرية انتقلت من العناوين إلى التفاصيل ومن الخارج إلى الداخل.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف "المحجوب"، أن محادثات أمس كانت إيجابية، لافتا إلى أنها تبحث تشكيل لجان فرعية لبحث تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تركيا ستكون من أوائل الرافضين للحوار الليبي الليبي، موضحًا أن هناك إرادة دولية لإحلال الاستقرار في البلاد باستثناء أنقرة.

ولفت إلى أن التيار الوطني في غرب ليبيا قادر على المواجهة إذا دعم من الجيش الوطني الليبي.

وكان وفد كل من قيادة الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق وصلا اليوم الاثنين، إلى مدينة غدامس الليبية، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تعقد فيها محادثات خاصة بتسوية الأزمة في ليبيا داخل أراضيها، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.