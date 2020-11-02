قبل يوم الانتخابات.. أمريكا تسجل 77398 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 77398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 451 وفاة إضافية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في أمريكا إلى 9182628 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 230383 حالة.

يأتي ذلك وسط إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ومنافصه الديمقراطي جو بايدن، حيث تشهد البلاد ظروفا استثنائية مع تفشي كورونا، ما أدى إلى تصويت الكثير من الناخبين عبر البريد خشية الإصابة بالفيروس.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، لا تعكس أرقام مراكز السيطرة على الأمراض بالضرورة الحالات المبلغ عنها من قبل الولايات بمفردها.