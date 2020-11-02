أبشر للتوظيف | شروط و خطوات التقديم على وظائف الجوازات 1442

أبشر للتوظيف تُعتبر من أهم وأبرز منصات التوظيف بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت المنصة مؤخراً إقبال عدد كبير من المواطنين السعوديين خاصة بعد أن قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوكالة الخاصة بوزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح الباب أمام المواطنين ليتمكنوا من التسجيل في المديرية العامة للجوازات للحصول على وظيفة برتبة جندي، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال شروط القبول وخطوات التقديم على الوظيفة المُتاحة بشكل مباشر وصحيح.

منصة أبشر للتوظيف

منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف هي عبارة عن منصة إلكترونية تقوم العديد من الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوظائف التي تتطلبها الجهة وكذلك الشروط التي يجب توافرها للقبول في الوظيفة المتاحة عبر موقع المنصة الإلكتروني، فبعد أن يتم الإعلان عن الوظيفة يُمكن لكافة المواطنين التقديم على الوظائف التي قد تم الإعلان عنها عبر موقع المنصة بسهولة وبدون أي عقبات.

حيث تسعى المملكة العربية بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى توحيد كافة الإجراءات الخاصة بعمليات التوظيف التي تتم داخل المملكة العربية السعودية، لذلك تقوم المنصة باستلام كافة الطلبات التي يُقدمها المواطنين للالتحاق بأي من الوظائف المتاحة، كما يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن نتائج القبول الخاصة بالوظيفة التي تم الإعلان عنها.

كما تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات الإلكترونية المختلفة لكافة المواطنين السعودين، حيث يكن لأي مواطن أن يقوم بالتقديم والقبول في الوظيفة إلكترونيًا بدون الحاجة إلى بذل أي جهد، كما تسعى إلى التصدي لحالات التزوير والتزييف المنتشرة، إلى جانب العمل على تحسين الأداء العام للمنصة وزيادة السرعة في أدائها عند تقديم الخدمات للمواطنين.

موعد التقديم على وظائف الجوازات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فترة استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وظيفة جندي فني المُقدمة من المديرية العامة للجوازات عبر بوابة أبشر للتوظيف، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الذي يوافق يوم 16 / 3 / 1442هـ حتى يوم الأحد الذي يوافق يوم 23 / 3 / 1442هـ.

شروط التقديم على وظائف الجوازات عبر أبشر للتوظيف

كما أعلنت الهيئة العامة عن الشروط الواجب توافرها في المواطن المتقدم بطلب للحصول على وظيفة المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب ألا يقل سن المواطن السعودي المتقدم عن 17 عاماً، كما أنه لا يجب أن يزيد عن 30 عاماً.

ضرورة حصول المواطن المُتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الصادرة من وزارة التعليم مع ضرورة التصديق عليها.

يجب على المواطن أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

أما بالنسبة للمواطن الذي نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة فلا يمكنه الحصول على الوظيفة.

ضرورة امتلاك المواطن لهوية وطنية سارية المفعول وغير منتهية.

يجب على المواطن أن يكون متزوجاً من امرأة سعودية الأصل والمنشأ.

اجتياز المواطن لكافة الاختبارات الطبية وغيرها من اختبارات القبول بنجاح.

ضرورة امتياز المواطن المتُقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الحسنة الطيبة.

يجب ألا يكون قد حكم على المواطن من قبل بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يجب ألا يكون قد سبق له التعيين من قبل في أي من وظائف الخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

تعبئة نموذج الطلب بشكل صحيح وبدون أي أخطاء.

عند توافر كافة الشروط السابقة يمكن لأي مواطن أن يقوم بمليء نموذج الطلب عبر منصة أبشر للتوظيف وإرساله للحصول على الوظيفة.

خطوات التقديم على وظائف الجوازات

تتمثل خطوات التقديم على طلب للالتحاق بالوظيفة المُقدمة من مديرية الجوازات في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع منصة التقديم الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى المنصة، ولابد من ملاحظة أن هذه الخطوة اختيارية أي أنه يمكن لأي مواطن استكمال طلب التقديم بدون إتمام عملية تسجيل الدخول.

ثم يقوم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” الظاهرة في القائمة المنسدلة في أعلى الصفحة.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “جندي فني”.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة إدخال البيانات، ومنها يقوم المواطن بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يقوم بالضغط على زر “تقديم الطلب”.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة في أماكنها بشكل دقيق وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية – الجنس – رقم هوية الأب).

بعد الانتهاء من إدخال البيانات السابقة يوم المواطن بالنقر على زر “موافق”.

بعد ذلك يقوم بإكمال البيانات المطلوبة، ثم يقوم بالضغط على زر “إرسال الطلب”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بشكل سليم والتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح يكون قد تم إرسال الطلب بنجاح، وما على المواطن سوى متابعة الموقع لمعرفة موعد عرض نتائج القبول بالوظيفة.

تطبيق أبشر للتوظيف

استكمالاً لكافة الخدمات التي تقدمة وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية فقد قامت بإصدار تطبيق أبشر الإلكتروني الذي يتميز بمرونة التصميم وسهولة الاستخدام.

حيث يمكن لمستخدمي هواتف جوالة تعمل بنظام الأندوريد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

أما بالنسبة لمستخدمي نظام أيفون IOS فيمكنهم تحميل التطبيق عبر متجر آبل

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول منصة أبشر للتوظيف، كما تعرفنا على الشروط والخطوات الخاصة بعملية التقديم بطلب للحصول على الوظيفة المُقدمة من المديرية العامة للجوازات، إلى جانب أننا تعرفنا على خطوات تحميل تطبيق أبشر الإلكتروني بسهولة ويسر.