فتح حساب بنك التنمية الاجتماعية وفيديو يوضح خدمة كشف الحساب

فتح حساب بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين بالمملكة، قام بنك التنمية بتوضيح خطوات فتح حساب في البنك، فبنك التنمية يقدم العديد من التمويلات الاجتماعية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة يرغبوا في الاستفادة من التمويلات والمنتجات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، ولذلك قام البنك بذكر كيفية التسجيل بالبنك وأن يملك كل مواطن حسابه الخاص للدخول، وسوف نوضح طريقة أنشاء الحساب للاستفادة من تمويلات بنك التنمية سواء للأفراد أو للمشاريع من خلال موقع ثقفني.

فتح حساب بنك التنمية الاجتماعية

يقوم بنك التنمية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتمويلات الاجتماعية التي يرغب العديد من المواطنين في كافة أنحاء المملكة أن يستفيدوا بها، ولذلك ذكر بنك التنمية طريقة تسجيل الدخول علي بنك التنمية بالحساب الخاص بالمواطن، فتلك الخطوات كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي لفتح حساب للدخول علي بنك التنمية.

الضغط علي أيقونة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يدخل كل مواطن اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بأبشر.

وكتابة الرمز المرئي وضغط علي تسجيل.

تصل رسالة نصية علي جوالك المسجل بها الرقم السري المؤقت.

إدخال الرقم المرسل ونضغط متابعة.

تظهر قائمة نقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ومكان أصدار الهوية والرمز المرئي الموجود.

الضغط علي أيقونة تسجيل الحساب.

يكتب كل مواطن البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم إرسال رسالة بها رمز التفعيل نقوم بإدخاله وننقر علي اختيار تفعيل.

فيديو يوضح خطوات خدمة كشف للحساب لكل مواطن مستفيد لبنك التنمية

يقدم بنك التنمية العديد من الخدمات الإلكترونية مثل طلب منتج أو كشف حساب أو إخلاء طرف، حيث أن كشف الحساب يعتبر خدمة من تلك الخدمات الإلكترونية المقدمة وتمكن كل مواطن من التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بأي تمويل، وشروط استخدام هذه الخدمة هي إدخال الهوية والبيانات الشخصية الخاصة بالمواطن المستفيد، وبنك التنمية يجعل الخدمة متاح التقديم عليها سواء من الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو من خلال قنوات التواصل، كما أن بنك التمية وضح تلك الخطوات من خلال هذا الفيديو.