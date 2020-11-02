خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي والشروط اللازمة للمقيمين

أصبح بنك الراجحي يقدم ميزة سهلة لعملائه وهي فتح حساب عن طريق الإنترنت، ويتم فتحه من خلال العديد من الخطوات البسيطة، ويُعد هذا البنك من أكبر البنوك الإسلامية بالعالم، وهو أيضاً مستثمر رئيسي ومن الشركات الهامة والمساهمة في المملكة العربية السعودية، ويوجد لبنك الراجحي 600 فرع ويقع الفرع الرئيسي له بالرياض، وفي السطور التالية نتعرف معاً عن خطوات فتح حساب في الراجحي. خطوات فتح حساب في بنك الراجحي خطوات فتح حساب في بنك الراجحي يتم فتح حساب في بنك الراجحي بكل سهولة ويسر عن طريق الإنترنت بالخطوات التالية: الدخول أولاً إلى رابط التسجيل بموقع الراجحي. ثم قم باختيار الجنسية. ومن ثم اختيار نوع الهوية سواء هوية الإقامة أو الهوية الوطنية. نقوم بكتابة رقم الإقامة أو الهوية. كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك بشكل صحيح كي تتلقى عليه رمز التحقق. نختار اللقب من الألقاب التالية: سيد، سيدة، آنسة، سماحة الشيخ، سمو الأمير، سعادة السفير. نكتب البريد الإلكتروني بشكل سليم. نختار أعلى مبلغ للعملية الواحدة في الشهر. كتابة الدخل الشهري. كتابة رمز التحقق الذي يتكون من عدة أرقام بشكل صحيح. نقوم بالضغط على التالي، واستكمال جميع البيانات المطلوبة. نختار أقرب فرع لنا. إدخال بعض البيانات الخاصة بالضرائب. كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل أرقام الهواتف المحمولة وعن الأسرة ومحل الإقامة والجنسيات التي تحملها. ننقر على كلمة موافق، وسوف تصلك رسالة نصية تحمل أنك تم استكمال طلبك بنجاح، ويتم إرفاق الرقم الخاص بفتح الحساب. يشترط عليك زيارة الفرع الذي تم اختياره خلال شهر من التسجيل لاستكمال الإجراءات والتوقيع. الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الراجحي الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الراجحي هناك عدة شروط يجب توافرها عند فتح حساب، وجاءت على النحو التالي: يتطلب وجود هوية وطنية سارية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن خمسة عشر عاماً فيما فوق.

يجب استكمال عملية فتح الحساب إلى النهاية.

يجب وضع عنوان وطني.

يجب وضع بريد إلكتروني فعال.

يجب التسجيل في أبشر.

يجب وضع رقم جوال صالح.

يجب ألا تشغل منصب سياسي ولا أحد من أقاربك.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة الإلكترونية لفتح الحساب عن طريق الإنترنت.

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