أنباء عن هجوم على كنيس يهودي في النمسا.. وفيديو لإطلاق رصاص

قال متحدث باسم الشرطة مساء يوم الاثنين إن انتشارا كبيرا للشرطة جاري في وسط فيينا، فيما أفادت صحيفة "كرونين تسايتونج" بوقوع هجوم على كنيس وطلاق أعيرة نارية.

وردا على سؤال حول سبب الانتشار، رفض المتحدث باسم الشرطة النمساوية التعليق التعليق.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة. وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

وذكرت الشرطة على حسابها في تويتر أن "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة".

وأضافت أن "وسط فيينا شهد تبادلا لإطلاق النار وننصح المواطنين بتجنب المنطقة".

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية.