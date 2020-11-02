فيديو .. اللحظات الأولى لإطلاق نار على كنيس يهودى وسط فيينا

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودى فى فيينا يقع فى ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن مقتل شخص وإصابة رجل شرطة بإطلاق نار.
بدورها، أكدت شرطة المدينة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة فى المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.
وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة فى المنطقة.
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